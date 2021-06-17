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C朗一句「喝水」 可樂市值蒸發310億元

2021-06-17 列印
C朗一句「喝水」 可樂市值蒸發310億元
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　　葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）周二出席賽前記者會時，移走兩支贊助商可口可樂，更拿起樽裝水，籲大眾多加喝水，而非可樂。事件引起網民熱論，據悉，C朗這舉動令可口可樂公司市值一度蒸發四十億美元（約三百一十億港元）。可口可樂公司回應，每個人都有權利選擇自己喜歡的飲料。英國《太陽報》報道，該新聞發佈會結束時，可口可樂公司的股價已跌至每股五十五點二美元。意味着股價下跌百分之一點六，該公司市值因而損失四十億美元。可口可樂公司回應有關舉動時，表示每個人都有權利選擇自己喜歡的飲料，而且每個人都有不同的口味和需求。

　一名可口可樂發言人補充表示，在新聞發佈會上，除了可口可樂和無糖可口可樂外，亦有為球員提供清水。





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