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日億萬富豪12月上太空 將赴莫斯科接受訓練

2021-06-17 列印
日億萬富豪12月上太空 將赴莫斯科接受訓練
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　　一直追逐太空夢的日本億萬富豪前澤友作，預定本年十二月乘坐俄羅斯聯合號太空船前往國際太空站，並於周二正式展開相關訓練。若一切順利，前澤將成為第一位登上國際太空站的日本平民太空人。前澤將在莫斯科郊外加加林太空培訓中心接受為期約一個月的訓練，學習聯合號與國際太空站的構造與操作方式；九月起進行返回地球的生存訓練等，進行各種前往太空的準備。

　　據報，前澤早已在二○一八年成為SpaceX第一個月球之旅的客戶，且大張旗鼓的徵求八名藝術家同遊。他也打算參加美國億萬富豪馬斯克旗下的太空探索科技公司SpaceX「星艦」（Starship）太空船二○二三年繞月旅行計劃。





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