  • 2021年6月18日 星期五
  • 32º
  • 69%
熱門： 消費券曾志豪721陳淑莊佛祖港姐

日報新聞 > 國際

美俄會談正面 仍存在分歧

2021-06-18 列印
■拜登和普京周三，在瑞士日內瓦結束高峰會談。美聯社
Previous Next

　　美國總統拜登和俄羅斯總統普京周三在瑞士日內瓦結束高峰會談後，各自舉行記者會，異口同聲讚揚這次會面「正面」，但兩國在許多問題上仍然存在分歧，沒有甚麼實質的進展。不過雙方就同意兩國重新互派大使，並展開雙邊戰略穩定對話。對此中國外交部表示，歡迎美俄就繼續開展戰略穩定對話達成共識。

　　峰會結束後，雙方只是發表一篇題為《戰略穩定》的簡短聲明，承諾短期內就保持雙邊戰略穩定展開對話，為未來限制軍備及推行措施降低武裝衝突及核子戰爭威脅等風險，奠定基礎。這次美、俄峰會沒有重大突破，已是意料中事，因此並不令人驚訝。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd