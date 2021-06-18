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美再有亞裔人被毆打 右耳嚴重撕裂

2021-06-18 列印
■這名男子向這名女子要一支香煙，她說她沒有，然後就被人以粗口辱罵及毆打。網上圖片
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　　美國的亞裔人士受襲情況未見好轉。在周一凌晨在洛杉磯以西的卡爾弗城，再發生一宗亞裔女子被一名男子毆打事故，警方正循仇恨罪行方向調查。警方發放閉路電視片段，顯示該名亞裔女子上班途中，一名男子靠近向她索取香煙不果後，她被粗口辱罵，對方更揮拳打她頭部，亞裔女子倒地。據卡爾弗市警察局說，這名男子向這名女子要了一支煙，她說她沒有。報道指，然後她就被以粗口辱罵及毆打。警方指，事主右耳嚴重撕裂，入院治療，不過有望完全康復。目前警方正循仇恨罪行方向調查。



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