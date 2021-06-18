  • 2021年6月18日 星期五
  • 32º
  • 69%
熱門： 消費券曾志豪721陳淑莊佛祖港姐

日報新聞 > 國際

尼日利亞「博科聖地」領袖 在派系戰鬥中身亡

2021-06-18 列印
尼日利亞「博科聖地」領袖 在派系戰鬥中身亡
Previous Next

　　近年來受貪腐及內亂問題的困擾的尼日利亞，其激進組織「博科聖地」（Boko Haram） 周三證實，該組織的領袖謝考（Abubakar Shekau）已在一場派系戰鬥中身亡。外界指，謝考之死標誌着尼日利亞東北部的武裝抗爭運動，形勢出現重大變化，認為鬥爭仍未結束。

　　報道指，「博科聖地」的軍事指揮官莫杜（Bakura Modu）發表一段簡短的錄影講話，用阿拉伯語證實謝考的死訊。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd