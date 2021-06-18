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加州死亡谷51.1。C 全美最熱

2021-06-18 列印
加州死亡谷51.1。C 全美最熱
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　　今年北半球的夏季，多地都錄得創紀錄高溫。位於美國加州的死亡谷（Death Valley）本周二錄得攝氏五十一點一度高溫，成為全美國最酷熱的地方。氣象局預測該區周三更熱，氣溫可能會再創新高。氣象局預測到周三，死亡谷的室外氣溫可能會進一步上升至攝氏五十三點三度。而懷俄明州、猶他州、南達科他州、內華達州、亞利桑那州和南加州的氣溫，周二亦刷新的高溫紀錄。

　　目前許多西部城市受到酷熱天氣打擊，居民外出時都汗流浹背。當局估計有一億一千萬名美國人要忍受攝氏三十二點二度以上的高溫，超過二千萬人要忍受攝氏三十七點七度以上高溫。氣象局預測，酷熱天氣可能會持續至下周，即使入夜後，氣溫也不會顯著回落。



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