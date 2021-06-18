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美法太空人漫步 裝新太陽能板

2021-06-18 列印
■太空漫步極具挑戰性，要確保兩人的每一個動作都是同步的。網上圖片
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　　國際太空站周三安裝新的太陽能板！這項十分艱巨及極具挑戰性的工作，由現時在國際太空站上當值的法國太空人佩斯凱和美國太空人金布羅負責。以新太陽能板，取代已經用了很久及呈老化的太陽能板，為國際太空站的能源系統升級。美國太空總署安排太空人進行數次太空漫步，進行安裝新太陽能板的工作。周三進行的是第一次。他們先進行艙外太空漫步，但金布羅出艙後，發現太空衣出現問題，需要返回艙內整理。因此原本要安裝六塊新的太陽能板，意味着無法按時完成指定的工作。據報，國際太空站目前有八組太陽能板，首兩組自二○○○年十二月起持續不斷地運作至今。



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