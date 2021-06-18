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拜登送「黑超」給普京

2021-06-18 列印
　　俄美峰會期間，美國總統拜登送上一副特別訂造的飛行員太陽眼鏡，給俄羅斯總統普京作為見面禮。白宮指出，今次送給普京的飛行員太陽鏡，是在美國馬薩諸塞州（麻省）特別訂造的品牌。除了太陽眼鏡外，拜登也送贈紐約一家玻璃公司生產的美洲野牛水晶雕像給普京。克里姆林宮沒有披露普京送贈甚麼禮物給拜登。拜登非常喜歡太陽眼鏡，他於周日在溫莎堡謁見英女皇伊利沙伯二世時，也戴了一副「黑超」，與女皇合照。





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