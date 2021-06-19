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以軍第二度空襲加沙 報復氣球彈接連入侵

2021-06-19 列印
　　以色列周四深夜至周五凌晨時分再度派出戰機空襲加沙地帶，報復巴勒斯坦激進份子向以色列南部地區發放裝有燃燒裝置的氣球。自從以、巴上月停火以來，以軍第二度空襲加沙。未知道行動是否造成破壞或傷亡。消息指出，巴勒斯坦激進份子連續三天向以色列南部地區發放裝有燃燒裝置的氣球，促使以軍作出報復。以色列戰機於周三早上已經對加沙發動了第一輪空襲。在加沙地帶採訪的西方通訊社記者報道，聽到連串爆炸聲。

　　加沙城內和加沙地帶南部、有大約二百萬人口的汗尤尼斯市內均有目標被擊中。雖然雙方上月停火，但該區局勢仍高度緊張。各方都擔心隨時會戰火重燃。另外，東耶路撒冷繼續發生衝突。以警周四施放暈眩彈及水炮，驅散大批巴勒斯坦示威者。



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