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美高院大比數裁定：可維持「奧巴馬醫保」

2021-06-19 列印
　　美國最高法院九位法官周四以七票對兩票，大比數裁定前總統奧巴馬任內所推行的《平價醫療法案》（俗稱「奧巴馬醫保」）可維持下去，確保數以百萬計低下層美國人繼續享有能負擔的醫保服務。今次是自二○一○年以來，「奧巴馬醫保」第三度順利過關。雖特朗普在任期間委任了三位保守派法官入高院，但今次裁決顯示，高院處理訴訟時也不一定傾向共和黨。

　　高院判詞指，透過聯邦法院提出訴訟的州份和原訴人，無法證明為人民提供最低醫療保障的「奧巴馬醫保」法例條款和計劃違憲。因此《平價醫療法案》可維持下去。現任總統拜登對高院的裁決表示歡迎。籲各方作出更大努力，在這項法例和計劃的基礎上更進一步，爭取更大的醫療保障。





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