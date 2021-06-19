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特朗普出回憶錄 聲稱推掉兩大出版社

2021-06-19 列印
特朗普出回憶錄 聲稱推掉兩大出版社
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　　美國前總統特朗普發表聲明指，他拒絕了兩間出版社為他撰寫的總統任期回憶錄，所提出的報價。不過他強調，這不代表日後不會改變主意，只是此刻不想與書商訂立協議；但有出版社業內人士質疑，是否真的有出版社向他提出報價，指他一直與多家出版商關係欠佳。

  特朗普早前形容自己正撰寫的回憶錄，將會是書中之王。據他形容，這次報價非常可觀。不過，他未有點名是哪兩間出版社，只說「最大、最享負盛名的出版社」。



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