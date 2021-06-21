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普京打「民生牌」 公佈千億盧布復甦計劃

2021-06-21 列印
　　俄羅斯總統普京提名國內民望高企的外長拉夫羅夫及國防部長紹伊古二人出戰九月的國家杜馬選舉，與此同時他更公佈一千億盧布的疫情復甦計劃。有分析認為，普京以「民生牌」為執政的統一俄羅斯黨取得更多支持，並開始為競逐下屆總統「鋪路」。外界稱他大打「民生牌」是為即將九月舉行的下議院國家杜馬選舉，替統一俄羅斯黨拉票，有利他二○二四年競逐總統。目前俄羅斯的國家杜馬四百五個議席中，統一俄羅斯黨現時共佔三百四十三席，但最新民調指，其支持度較上屆選舉下跌十個百分點。



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