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清華時裝騷女模畫鳳眼 被批「自我醜化」

2021-06-21 列印
■有網友稱，這種長眼線妝在時裝界挺常見。
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　　中國著名學府清華大學美術學院上月舉行時裝騷，而有關活動的影片中模特兒的鳳眼造型，引起網民爭議，有網民表示校方刻意營造「瞇瞇眼」效果，質疑「自我醜化、迎合西方文化」。不過該影片中亦有西方長相的女模特兒同畫此妝，所以亦有網友「這種長眼線妝在時裝界挺常見，畢竟時裝界甚麼奇怪的妝都出現過，某程度上代表一種藝術感」。

  部份亞裔模特兒的照片一出，網民認為校方為塑造刻板印象，「迎合西方，有利於高校排名」、直指校方是「自我醜化」，「這種瞇瞇眼就是西方白皮，用來羞辱東方人的！」



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