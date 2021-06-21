  • 2021年6月21日 星期一
  • 30º
  • 73%
熱門： 蘋果日報打針優惠恒基偷渡台灣炎明熹

日報新聞 > 國際

稱新冠疫苗無效 印度神童倡用古法增免疫力

2021-06-21 列印
稱新冠疫苗無效 印度神童倡用古法增免疫力
Previous Next

　　「印度神童」阿南德於上周三發佈新預言影片，稱本月二十日後會發生嚴重的大事，必須為此做好準備。阿南德又強調，新冠疫苗不是靈丹妙藥，不能將全部希望都放在疫苗上。他認為，政府、科學家以及大眾，應該透過「古代傳統占星系統」和「阿育吠陀（印度教及佛教的傳統醫學）」來提高自我的免疫力。此外，他更提及中國疫情，稱不認為中國目前絕對安全。

　　阿南德表示，木星將會逆行回到土星，對整個世界來說都不是好事，首先受到影響的是新冠疫情，其次為經濟或股票市場情況，並指許多國家將會在六月二十日至十一月二十一日迎來下波疫情，包括英國、歐洲大多數國家、美國和印度都做好防範。 他認為，打疫苗並非唯一解決方法，他的理據是大多關注在疫苗研發和接種，在數據上接種人數超過六成，都仍未從疫情中解脫。他更預言直至二○二三年四月後，新冠疫情才會有所減少，惟情況只屬於暫時。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd