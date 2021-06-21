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波音737 MAX 10完成試飛 料2023年投入服務

2021-06-21 列印
波音737 MAX 10完成試飛 料2023年投入服務
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　　早前由於波音737 MAX8客機的墜機事故，導致737 MAX系列停飛二十個月。近日美國波音新型的737 MAX 10客機完成首次試飛，共在華盛頓州上空完成歷時約二個半小時的飛行，預計二○二三年投入服務。報道指，737 MAX 10暫時仍未取得安全認證，這款客機的載客量達二百三十人，雖是737 MAX系列之中最多，但無論是航程還是載客量，都較主要對手空巴A321neo遜色。報道更指，有別於以往首航的公關宣傳，波音經歷兩起墜機事故導致737 MAX系列停飛二十個月。



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