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早產五個月 登健力士 堅強寶寶一歲生日

2021-06-22 列印
■Richard Scott William Hutchinson為全球最早產嬰並成功存活的孩子。
■Richard寶寶一歲生日。
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　　去年六月出生的美國明尼蘇達州男嬰Richard Scott William Hutchinson，由於早了五個月出生，體重僅三百四十克，當時醫院更一度指，該名男嬰的存活率為零。而本年六月Richard寶寶在慶祝一歲生日的同時，更打破健力士世界紀錄，成為全球最早產嬰並成功存活的孩子。

　　Richard寶寶是由於懷孕的媽媽出現併發症，所以提早了一百三十一天降生。剛出生的Richard寶寶重量僅為三百四十克（即與一罐湯差不多）。Richard媽媽表示，醫護團隊在兒子第一個月是甚至不確定他會成功存活，因為這真的非常困難。



　　目前Richard寶寶仍要用吸氧氣管和插食管，但Richard媽媽說「他仍創造了奇蹟」，有望藉Richard寶寶的故事，提高民眾對早產嬰的關注。

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