伊朗核電廠「技術故障」停運

伊朗國營電力公司Tavanir指，該公司旗下位於伊朗西南部布殊爾港口（Bushehr） 的核電廠（見圖）上周六起關閉，且可能「要關閉三至四天」；又承認可能因此會引致停電。
今次是伊朗歷來首次公開承認核電廠要緊急關閉。伊朗核子事務部門官員賈法里三月曾表示，該座核電廠可能要停運。原因是美方的制裁令伊方無法向俄羅斯採購核電廠所需要的組件和設備。
香港連續十四天本地新冠肺炎零確診，政府周四凌晨起進一步放寬社交距離措施，C類食肆的顧客人數上限放寬至七成五，若所有員工完成接種兩劑疫苗滿十四天，顧客人數上限更可提升至百分之百。酒吧、夜店的每枱人數上限...
2021-06-22
正值中國共產黨建黨百周年，中央宣傳部新命名的一百一十一個「全國愛國主義教育示範基地」，當中港珠澳大橋與東江－深圳供水工程都成功入選其中。 據報，此次命名後，全國愛國主義教育示範基地共計有五百八十五個。...
2021-06-22
去年六月出生的美國明尼蘇達州男嬰Richard Scott William Hutchinson，由於早了五個月出生，體重僅三百四十克，當時醫院更一度指，該名男嬰的存活率為零。而本年六月Richard...
2021-06-22
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯市務經理（銷售）錢敏義表示，鰂魚涌太古城南天閣高層B室，面積為680方呎，為3房連套房間隔，原先叫價約1650萬， 議價後以1630萬成交，呎價為23971元，屬市價水平，買家為同區換樓客，原業主於04年9月以約383萬購入，是次轉售帳面獲利1247萬，升值約3.26倍。 中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳維景灣畔10座高層B室，面積496方呎，兩房間隔，享海景，以945萬成交，呎價19052元。據了解，原業主於06年4月以286萬買入單位，現沽貨帳面獲利659萬離場，升值2.3倍。 利嘉閣高級聯席董事黃靜顏表示，粉嶺逸...
2021-06-22
市場經歷上周五恐慌美國加快加息，令美股急挫之後，周一早段回穩，杜指曾升508點，報33798點，升幅1.5%，收復上周五失地，為三月以來最高水平；納指升63點報14093點；標指升37點報4204點。...
2021-06-22
英格蘭翼鋒查頓辛祖上兩仗歐洲國家盃D組賽事長居後備席，今晚最後一輪在溫布萊作東硬撼捷克前，領隊修夫基透露有意派此子擔正，跟同為曼城青訓產品的菲爾科頓雙翼齊飛。這名多蒙特翼鋒今屆旅程勢如上季一樣留前鬥後，率領三獅奏捷首名晉級確保十六強地利，主勝去馬。 （Now616、618台周三凌晨3:00直播） 辛祖上季到歇冬後才回勇，各戰線獨取十二球和九次助攻。然而，他於球會的場均數據仍冠絕國家隊其他翼鋒，難怪於D組首兩仗未有上陣，不少球迷和名宿都批評修夫基走寶。 不過上仗0:0悶和蘇格蘭後，修夫基周日放軟態度，透露會派辛祖正選上陣：「他過去幾日的訓練表現出色，可望列入今仗正選名單。」這...
2021-06-22
位於圓方的「帶 天」，以主打北海道鄉土料理馳名，吸引不少客人捧場。最近推出全新醒胃菜單，均以當地時令食材入饌，別具地道風味。必試來自北海道札幌的湯咖喱，加入大量蔬菜及辛香材料，經長時間慢火熬...
2021-06-17
人氣男團MIRROR成員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和江𤒹生（Anson Kong）昨日現身中環，為品牌限定店擔任活動嘉賓，吸引逾千「鏡粉」齊集現場，逼爆商場每個角落，當中不少人未換校服已趕來，有...
2021-06-22
香港連續十四天本地「零確診」，是抗疫一年半以來的標誌性成果。港府因應疫情風險緩和，放寬食肆、酒吧、夜店、卡拉OK、派對房等的限聚令，既滿足市民的需求，也有助各行業的營運逐步回復正常。但市民和相關業界必須緊記，疫情只是回落，並未過去，不能放鬆，業界要嚴守最新的限聚令，不得陽奉陰違。 大家不健忘的話，會記得歌舞群組一度令香港疫情風聲鶴唳。現在當局放寬限聚令，最怕有人誤以為社交活動安全，把抗疫措施拋諸腦後，在室內處所肆意妄為，大搞慶祝派對，不久後又釀成新的染疫群組，令公眾的抗疫努力付諸東流。 各業界要配合新法令之餘，也要確保防疫措施一絲不苟，以保持較寬鬆的營運環境得以延續。若遇上...
2021-06-22
馬會初步決定，屬每年馬季煞科盛事的「香港賽馬會冠軍人馬獎」，今年頌獎儀式將會於七月十三日的晚上舉行，也即是會於七月十四日馬季煞科夜戰的前一個馬上，揭曉今季的冠軍人馬名單。不過，即使現時香港的疫情好轉，...
2021-06-22