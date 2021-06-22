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伊朗核電廠「技術故障」停運

2021-06-22 列印
伊朗核電廠「技術故障」停運
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　　伊朗國營電視台周日報道，伊朗唯一的核電廠需要暫時緊急關閉。伊朗國家原子能機構在其官方網站發佈消息，聲稱早一天已通知能源部，該座核電廠發生「技術故障」，已暫時關閉及停止運作。

　　伊朗國營電力公司Tavanir指，該公司旗下位於伊朗西南部布殊爾港口（Bushehr） 的核電廠（見圖）上周六起關閉，且可能「要關閉三至四天」；又承認可能因此會引致停電。



　　今次是伊朗歷來首次公開承認核電廠要緊急關閉。伊朗核子事務部門官員賈法里三月曾表示，該座核電廠可能要停運。原因是美方的制裁令伊方無法向俄羅斯採購核電廠所需要的組件和設備。

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