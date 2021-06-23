烏賊BB上太空參與科研

本月初被SpaceX火箭帶到國際太空站的數十隻烏賊，已開始投入科學研究。外媒指，該批烏賊將於七月返回地球。據報，這批烏賊BB原本是在夏威夷大學的基瓦諾海洋實驗室內飼養，但報道未提及烏賊BB之後的去向。夏威夷大學女博士福斯特有份參與的太空總署研究微重力如何影響動物和微生物之間的互動的項目。正研究太空飛行會對烏賊帶來甚麼影響，從而尋找方法改善人類進行長期太空飛行時的健康問題。據了解，當太空人逗留在太空的時間愈來愈長時，他們的免疫系統會出現所謂失調的情況，不能好好運作。她表示：「他們的免疫系統不能輕易辨認細菌，導致他們有時候會生病。如果能明白烏賊在太空中的狀況，可能有助解決太空人所面對的問題。」這種烏賊會發光是因為牠們和天然細菌有共生關係。