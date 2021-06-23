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聯國教科文組織：大堡礁應列瀕危世遺

2021-06-23 列印
　　聯合國教科文組織指出，澳洲旅遊勝地大堡礁受到氣候變化損害，應被列入「瀕危世界遺產」名單內。澳洲政府極為憤怒，又表達了「強力反對」戰到底的意志。澳洲認為「為何作了這麼多的努力卻被否定」，質疑「背後該不會有甚麼國際政治陰謀」 ？

　　大堡礁是全球最大的珊瑚系統，早前已有消息出現急劇白化現象。據教科文組織表示：「過去二十年來，大堡礁珊瑚死剩下一半」反問「這都不算『危機』嗎？」敦促澳洲當局加快採取行動，應付全球氣候暖化的問題。



　　澳洲方面就指：「在已知的搶救政策中，澳洲已經竭盡全力、也做得比其他國家更好。」指教科文組織這回針對澳洲的不公平建議，澳方絕不接受且表達嚴正抗議！
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