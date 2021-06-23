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新書揭美爆疫初期 特朗普提將染疫者送關塔那摩

2021-06-23 列印
美聯社
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　　一本即將出版的新書揭露，新冠肺炎疫症去年在美國爆發初期，前總統特朗普（圖）曾提出把染疫國民送往關塔那摩灣隔離檢疫。據悉，關塔那摩灣位於古巴東南端，是美方向古巴租的地，建有基地和監獄，人權組織一向批評該處的狀況。幸而有關提議被助手們否決。這本新書名叫《噩夢情景：特朗普政府內部對改變歷史的疫症的反應》，由《華盛頓郵報》兩名記者阿布塔利布和帕萊塔聯合執筆。而該報於周一刊登節錄內容。

　　據報，去年二月在美國爆疫前的一次白宮戰況室會議中，特朗普提出上述建議，但被助手們否決。報道引述書中更指，美國各區陸續爆疫後，特朗普更強烈反對加強檢測，指「檢測會令我在選舉中輸掉」。





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