  • 2021年6月23日 星期三
  • 26º
  • 93%
熱門： 英華書院壹週刊蘋果日報消費券打針優惠

日報新聞 > 國際

聯合國報告：童兵被殺害 去年逾8500名上前線打仗

2021-06-23 列印
　　聯合國周一發表一份報告，指世界各地去年全年有超過八千五百名小童被徵用作士兵，上前線打仗，有接近二千七百名小孩子被殺，五千七百四十八人受傷。聯合國國秘書長古特雷斯向安理會提交一年一度的「娃娃兵」參與武裝衝突報告，指許多兒童發生被殺害、致殘或被性侵、被擄拐、得不到任何援助及被剝削受教育及醫療的權利。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd