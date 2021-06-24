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中國共產黨成立百周年發行紀念幣

2021-06-24 列印
中國共產黨成立百周年發行紀念幣
中國共產黨成立百周年發行紀念幣
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　　中國共產黨成立一百周年紀念幣於本月二十一日起陸續發行。新華社報道指，此次共發行九款紀念幣，其中既有普通紀念幣，又有金銀紀念幣。

　　報道引述人民銀行副行長范一飛指「與前兩次同題材紀念幣發行相比，中國共產黨成立一百周年紀念幣的規格最高、品種最多。」據報，此次發行的金質紀念幣和銀質紀念幣正面圖案均為中華人民共和國國徽輔以牡丹花組合設計，並刊國名、年號，幣面設計莊重、嚴肅。



　　金質紀念幣和銀質紀念幣由中國金幣總公司總經銷，並由中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行等十間金融機構，及全國近百家零售商發售。

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