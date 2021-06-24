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雲南母象餵奶珍貴畫面曝光

2021-06-24 列印
雲南母象餵奶珍貴畫面曝光
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　　受內地民眾關注的雲南北遷象群，現時繼續被引導從易門縣返回峨山縣向南移。據報，象群目前在峨山大龍潭鄉一帶農地覓食。而央視報道引述雲南森林消防總隊，首次拍到象寶寶吃奶的珍貴畫面。

　　由影片可見，象媽媽安靜站着任由象寶寶愜意地吸吮乳汁。而離群的獨象就於象群以東偏北的方向，距離象群三十公里，持續在晉寧區雙河鄉小範圍活動。據了解，十五隻象均在監測範圍內，人象平安。央視指，截至周二晚六時，象群總體南移十一點二公里。





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