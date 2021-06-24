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佛州迪士尼連串活動 慶祝50歲生日

2021-06-24 列印
佛州迪士尼連串活動 慶祝50歲生日
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　　華特迪士尼公司周二宣佈，美國佛羅里達州迪士尼度假區內的華特迪士尼世界（Walt Disney World）主題公園將於今年十月一日起，展開長達十八個月的連串活動，以慶祝五十周年。慶祝活動包括，在神奇王國內增加一項大型夜間光影和煙花表演「Disney Enchantment」；未來世界也會有一項名叫「Harmonious」 的新項目，被形容為迪士尼主題樂園內歷來最大型及最矚目的夜間表演。所有受歡迎的卡通人物包括米奇老鼠、米妮、唐老鴨、Daisy、高飛狗等，都會有特製的金雕像展出。

　　五十個卡通人物將會用令人驚喜的方式與入園賓客互動。各卡通人物都會穿上特製的服裝亮相。



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