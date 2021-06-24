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鹿兒島火山爆發　 巨石飛彈一公里

2021-06-24 列印
　　日本鹿兒島以南的諏訪之瀨島御岳火山口昨日凌晨再次大規模爆發。據日媒指，火山噴出大石彈飛到距離火山口一公里外，當地暫時未有傷亡報告。據日本氣象廳消息，周三日凌晨零時左右，諏訪之瀨島的御岳火山發生爆炸性噴發，並證實有一枚大型火山彈從火山口飛出近一公里。當局目前己將諏訪之瀨島火山噴發警戒級別，由第二級調升至第三級，並籲島上居民警惕火山口的兩公里範圍內，或有較大石塊跌下。





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