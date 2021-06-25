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邱吉爾贈希臘船王畫作 紐約拍賣逾1400萬成交

2021-06-25 列印
邱吉爾贈希臘船王畫作 紐約拍賣逾1400萬成交
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　　英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）不僅是世界歷史上舉足輕重具英雄特質的政治人物，同時也是一位熱愛繪畫的藝術家。他一九六一年送給老朋友希臘船王奧納西斯的畫作《布雷克勒護城河》（The Moat，Breccles），周三在紐約拍賣，以一百八十五萬美元（一千四百三十四萬港元）成交。

　　《布雷克勒護城河》是一幅風景油畫，是邱吉爾於一九二一年創作，右下角並有其簽名。直到一九六一年，邱吉爾將這幅畫贈予奧納西斯，並掛在奧納西斯的《克里斯蒂娜號》遊艇沙龍內，表示以自己珍藏了四十年的作品致敬二人的深厚情誼。





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