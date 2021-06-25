《布雷克勒護城河》是一幅風景油畫，是邱吉爾於一九二一年創作，右下角並有其簽名。直到一九六一年，邱吉爾將這幅畫贈予奧納西斯，並掛在奧納西斯的《克里斯蒂娜號》遊艇沙龍內，表示以自己珍藏了四十年的作品致敬二人的深厚情誼。
邱吉爾贈希臘船王畫作 紐約拍賣逾1400萬成交
《布雷克勒護城河》是一幅風景油畫，是邱吉爾於一九二一年創作，右下角並有其簽名。直到一九六一年，邱吉爾將這幅畫贈予奧納西斯，並掛在奧納西斯的《克里斯蒂娜號》遊艇沙龍內，表示以自己珍藏了四十年的作品致敬二人的深厚情誼。
人手問題 一郵輪押後啟程 公海遊首航 載客量斬半
港府批准郵輪「公海遊」（seacation）在七月底復航，星夢郵輪及皇家加勒比國際遊輪兩家公司着手籌備，前者的「雲頂夢號」本月初抵港，船員在郵輪上檢疫並打了第一針，可如期七月三十日首航，但後者受人手調...
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美制裁五新疆企業 禁進口太陽能板材料
美國再次以涉及強迫勞動為由，將新疆生產建設兵團等五間中國企業列入貿易黑名單，據報更將會宣佈禁進口部份來自新疆的太陽能產品。不過，外界猜測，此舉恐怕對太陽能供應鏈產生影響，迫使美企往他處另尋材料。中方重...
2021-06-25
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邱吉爾贈希臘船王畫作 紐約拍賣逾1400萬成交
英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）不僅是世界歷史上舉足輕重具英雄特質的政治人物，同時也是一位熱愛繪畫的藝術家。他一九六一年送給老朋友希臘船王奧納西斯的畫作《布雷克勒護城河》（The...
2021-06-25
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屋苑錄高價成交個案
據《星島地產網》報道，不少一手向隅客回流二手市場，帶動部份屋苑錄得高價成交。港置分區董事劉浩勤表示，將軍澳峻瀅2期3座高層F室，面積525方呎，兩房間隔，以830萬成交，呎價15810元，創同類成交價...
2021-06-25
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加息預期降溫 憧憬達基建協議 杜指彈322點 納指標指破頂
美國聯儲局主席鮑威爾放鴿，市場對加息憂慮紓緩，加上憧憬美國短期內達成基建協議，支持美股向好，納指及標指齊創新高。杜指早段曾升287點，報34162點；納指續創新高，曾升143點，高見14414點；標指...
2021-06-25
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16強上線「惡踢」 復活牛無懼
今屆歐洲國家盃首兩輪分組賽皆和的西班牙，周三最後一輪及時回勇主場5:0大炒斯洛伐克，E組次名躋身十六強，教練安歷基矢言眾將已「原力覺醒」，無懼硬撼克羅地亞。隨着狂牛復甦，加上淘汰賽同區有比利時、葡萄牙、意大利和法國多支強隊，爭標路上惡戰難免。 西班牙E組先跟瑞典互交白卷，次輪又1:1和波蘭，空有控球率沒有威脅攻門。幸而，他們今仗回勇，六十六巴仙控球率轉化成十九次射門，當中鋒將沙拉比亞、費倫托利斯和中堅拿樸迪各入一球，加上敵軍門將杜巴夫卡和中場古卡的烏龍球大勝5:0，以小組次名打入十六強，同日3:2擊敗波蘭的瑞典則首名晉級。 原力覺醒鬥克軍 狂牛首度於歐國盃單場入五球，安歷基...
2021-06-25
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【文青必去】想一睹廣東藝術的風彩？這個香港藝術館舉行的展覽你一定不能錯過！
常常聽到西方藝術、東方藝術、中國藝術及歐洲藝術等，但廣東藝術，你又有沒有聽過？香港藝術館正舉行「南嶺之南──館藏廣東繪畫選」展覽，展示的正正是廣東藝術，展覽精選逾80組由明末清初至二十世紀的廣東繪畫作...
2021-06-23
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數碼港‧講數碼——創科黃金時代
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馬場浮世繪——勇戰神駒獲邀參戰墨爾本盃
應屆遮打盃冠軍苗廄的「勇戰神駒」，大有機會成為今季最佳長途馬，日前此駒獲得澳洲維多利亞馬會邀請，參加今年十一月二日在費明頓馬場舉行，途程為三千二百米的的國際一級賽墨爾本盃，而對方亦已向練馬師苗禮德及馬主，提供有關賽駒運往澳洲出賽的檢疫安排及其他所需資料。不過，練者就認為現時距該賽仍超過四個月，有足夠時間跟馬主余潤興詳細研究會否參戰，最重要的是一旦遠征澳洲，賽後是否有足夠時間休息，然後部署十二月香港國際賽，所以稍後才會決定會否參賽。 馬場浮世繪
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