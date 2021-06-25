巴菲特辭去蓋茲基金會受託人職務

美國股神巴菲特（Warren Buffett，圖）周三宣佈辭去全球最大私人慈善組織之一比爾及梅琳達蓋茲基金會的受託人職務，並再捐贈價值逾四十一億美元（三百一十八億港元）的股票，給蓋茲基金會在內共五個慈善組織。據悉，他自從十五年前承諾捐出財富後，至今已捐獻一半身家行善。巴菲特在聲明中說：「多年以來，在我給予資金的組織當中，我只擔任其中一個組織的受託人，那就是比爾及梅琳達蓋茲基金會，儘管我並不是活躍的受託人。我現在要辭去這個職位，正如我辭去巴郡以外所有公司的董事職位。」據外電引述知情人士說，巴菲特的卸任決定與該基金會加強治理和增加獨立性的計劃有關。報道指，巴菲特和蓋茲夫婦是老朋友。與大多數大型慈善組織不同，該基金會沒有董事會或外部受託人。蓋茲與梅琳達周三各自發聲明，感謝巴菲特的領導、慷慨和友誼，讚揚他的智慧一直是基金會第二個十年的指路明燈。