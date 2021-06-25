佛州塌大樓 至少一死十傷

美國佛羅里達州邁阿密海灘附近一座約十二層高的建築物，發生部份倒塌，造成至少一人死亡，十人受傷。據當局暫時未知有多少人傷亡，亦未有關於大樓居民的細節。現場正進行大型搜救行動。周四凌晨二時左右，邁阿密地區瑟夫賽德鎮的一座海濱公寓大樓一側發生倒塌，造成至少一人死亡，居民被困在瓦礫和扭曲的金屬中，並在各處散落一團碎片。有十人在現場接受治療，兩人被送往醫院，其中一人死亡。幸而有十五戶自行逃出大樓。美聯社報道引述市長查爾斯．伯克特說，暫時不清楚建築物倒塌的原因。