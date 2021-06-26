加國再發現751人墓地 杜魯多：非常難過

加拿大薩斯喀徹溫省考維賽斯第一民族組織發佈，在該省一間天主教寄宿學校的舊址發現估計埋葬了多達七百五十一人的沒有標記墳墓，當中據報也包括了成年人。當地有媒體更指，有非原住民在其中。加拿大總理杜魯多表示，為這些原住民心碎。指「我們不能把他們帶回來，但我們會緬懷他們」，並說出這些不公正的真相。薩斯喀徹溫省考維賽斯第一民族組織的領袖德洛姆說，暫時未確定有多少死者是小孩子。他更稱，當年管理那間寄宿學校的天主教會，毀滅了墳墓的碑石，因而無法追查死者的身份。他指「在這個國家，這樣做是犯法的，我們把這處地點視作犯罪現場。」目前該學校的校舍已被拆卸。