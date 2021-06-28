美國邁阿密塌樓 死亡人數增至五人

美國邁阿密塌樓現場再發現一具遺體，令死亡人數增至五人。黃金七十二小時已過，找到更多生還者的希望愈來愈渺茫。而較早時瓦礫底有煙冒出，顯示裏面著火，但消防暫時未知道著火的位置下是否有人被困。 大約六名專家已出發前往現場協助調查導致塌樓慘劇的原因。戴德縣女縣長卡瓦證實：「今天，我們的搜索及救援隊伍在瓦礫堆中發現多一具屍體，也發現了一些屬於人類的殘肢。」加上早前發現的四具屍體，其中三名死者已經確定了身份。卡瓦表示：「這即是說，失蹤人數下降至一百五十六人 ，而已確定的死亡人數上升至五人。」她指，救援人員仍夜以繼日搜索，包括出動搜索犬和聲納設備和儀器，探測瓦礫底下是否仍然有生命氣息。較早時，瓦礫底有煙冒出，顯示裏面著火，不過暫時未知是否有人被困。卡瓦表示，著火的是瓦礫底下「非常深」的位置，令救援人員灌救及搜救都面對難以置信的困難。