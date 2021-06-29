美國邁阿密附近瑟夫賽德鎮發生的住宅大廈局部坍塌慘劇，已確定的死亡人數已上升至九人，仍有超過一百五十人失蹤。當局允許失蹤者家屬到事故現場了解搜救工作，家屬對搜救工作太緩慢感到不滿，更有家屬在現場情緒失控痛哭。黃金七十二小時已過，大批搜救人員仍日以繼夜搜索，並出動搜索犬及聲納等技術，嘗試找出失蹤者的位置，但至今只找到少量遺體或人體殘肢。直至周日救援人員再在坍塌的南翼瓦礫堆中挖掘出多四具屍體，令死亡人數增至九人。邁阿密—戴德縣縣長卡瓦說：「截至今天為止，有一名傷者在醫院內不治，另外在災場掘出八具屍體，因此我今天確定罹難人數為九人。其中四名死難者已確定了身份，並已通知家屬。」她表示對死難者家人、朋友和他們所屬的社區致以深切慰問，更指由於仍有大量失蹤者被埋，相信罹難人數仍會持續上升。