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外交部：武漢實驗室洩新冠病毒不實

2021-06-29 列印
　　中國外交部就「多位外國專家表態新冠病毒並非實驗室洩漏」一事作出回應，發言人汪文斌表示，事實再證明，美國有指武漢實驗室洩漏新冠病毒，根本沒有事實根據。

　　汪文斌重申，中方多次強調，病毒溯源是一個科學問題，不應被政治化。國際社會許多秉持科學、理性、客觀立場的科學家，對美方有人將溯源政治化的做法予以明確反對，並敦促美方尊重事實、尊重科學。



　　汪文斌又指，美方應盡快就國際社會關切的德特里克堡基地，和美國在全球設立的二百多個生物實驗室情況作出負責任說明，並邀請世衛組織專家赴美開展溯源研究。

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