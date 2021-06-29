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曾一口咬掉泳客睾丸 「蛋蛋殺手」白鯧驚現瑞典海岸

2021-06-29 列印
曾一口咬掉泳客睾丸 「蛋蛋殺手」白鯧驚現瑞典海岸
曾一口咬掉泳客睾丸 「蛋蛋殺手」白鯧驚現瑞典海岸
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　　瑞典漁民於當地南海岸附近捕獲了一條俗稱「蛋蛋殺手（ball cutter）」淡水白鯧（Pacu）。淡水白鯧通常棲息於亞馬遜河流域，而且長着一口「類人牙」，飢餓時更會將「男性睾丸」作目標，曾有將男泳客的睾丸咬掉的紀錄。據報，今次是首次於瑞典南部海岸發現淡水白鯧。

　　據當地傳媒報道，一名瑞典漁民日前於當地南海岸捕魚時，意外捕獲了一隻長約二十厘米的淡水白鯧。不過據丹麥自然史博物館的魚類專家透露，淡水白鯧的主食是「素食」，但若飢餓時可能會鎖定「男性睾丸」當作目標，因為其大小很適合入口。



　　早前在巴布亞新幾內亞曾有男性的睾丸被淡水白鯧咬掉的案例。另一位魚類專家呼籲男泳客，游泳時一定要穿上褲子，保護睾丸免於攻擊。專家又指，若淡水白鯧頻繁在異地出現，凸顯了生態日益惡化的情形。

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