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網上非法售香印幼苗日漢面臨當局檢控

2021-06-29 列印
■涉案男子售賣的香印提子幼苗。 網上圖片
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　　日本愛媛縣發生一宗有男子於網上非法售賣香印提子幼苗事件，目前面臨當局檢控。據日媒指，日方認為已有香印幼苗被運到海外。

　　報道指，該名被檢控的三十四歲愛媛縣男子，報稱是公司職員。他以市價約一半（即每棵一千五百至一千九百日圓）的價錢，在網上出售香印幼苗，至今已售出四十棵。雖然他指，全部銷往國內。不過當局認為幼苗可能已輸出海外，正追查銷售渠道。



　　日媒引述涉案男子表示，他是在家居中心購買香印提子幼苗，帶回寓所種植。他聲稱，售賣幼苗只為賺取外快，並不知道此行為是犯法。

　　據日本今年四月新修訂的《種苗法》，當局禁止民眾將在日本註冊的蔬果種子或幼苗出口，以保障國內果農。

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