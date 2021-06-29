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瑞銀將允逾66%員工混合辦公

2021-06-29 列印
瑞銀將允逾66%員工混合辦公
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　　新冠肺炎令全球迎來「在家及在辦公室」結合的辦公新模式，再多一間公司發佈有關辦公新模式的消息。彭博報道指，瑞銀集團將永久性允許多達三分之二的員工，採用在家和在辦公室結合的辦公模式，有望在招聘上比其他「企硬」的美資銀行更具競爭力。

　　報道引述消息指，瑞銀內三分之二的員工適合混合辦公，但交易員和分行員工等職位，將須要在辦公室上班，員工返回辦公室工作的日期尚未確定。據報，相關措施是由集團行政總裁雷夫·哈默斯（Ralph Hamers）推動。



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