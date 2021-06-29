  • 2021年6月29日 星期二
  • 30º
  • 78%
熱門： 黑色暴雨天文台山泥傾瀉消費券長糧

日報新聞 > 國際

11歲女童懷孕渾然不知 誕嬰成英最年輕母親

2021-06-29 列印
　　英國發生一宗神奇的十一歲女童產子事件。據悉，女童及其家人都對懷孕毫不知情，只以為她「食肥了」，幸而女童最後順利誕下嬰兒，目前母子平安。十一歲的媽媽將會成為英國有紀錄以來最年輕的母親。

　　據英國《太陽報》報道，警方表示，女童懷孕時只有十歲，並於今年六月誕下嬰兒。女童及家人對懷孕感到震驚，而外界亦質疑，為何女童的同住家人對此毫不知情。目前社會服務委員會已經介入調查。



　　報道指，由於女童仍未成年的關係，暫無法得知女童的身份與懷孕原因。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd