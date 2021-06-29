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捷克總統形容跨性別者「噁心」

2021-06-29 列印
捷克總統形容跨性別者「噁心」
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　　捷克總統澤曼（Milos Zeman）周日受美國有線新聞網絡（CNN）旗下CNN Prima News訪問時，討論鄰國匈牙利通過引起爭議的針對同性戀者的新法例時，他形容跨性別者「噁心」。

　　據悉匈牙利禁制同性戀教材和相關的教學計劃，在國內引起示威抗議，也受到歐盟其他成員國批評。不過澤曼就指，干預任何歐盟成員國的內政都是嚴重的政治錯誤；又為匈牙利辯護，其後更形容跨性別者「對我來說是本質上噁心的人」。



　　澤曼曾批評Me Too運動和女權主義者的先例，捷克有平權組織憂慮，當地會變得愈來愈保守。

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