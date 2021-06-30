日稱台「民主國家」 京斥居心險惡

美日再表態「撐台」惹中方不滿。美國將於周三恢復和台灣的「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會談；日本副防長更公然稱台灣為「民主國家」。中國的外交部對美台的TIFA會談表示反對；中方更直斥日副防長居心險惡，已就事件向日方嚴正交涉。另中方更就美國國務卿布林肯訪歐時對中方的言論回擊，指美國是最大的國際秩序破壞者。日本防衞副大臣中山泰秀日前提到台灣時，以「國家」稱呼台灣，說要保護台灣作為一個「民主國家」；又指，中國在多方面的威脅日增，認為日本應增加軍備開支，以抗中俄。中國外交部發言人汪文斌指，日本個別政客無視中國和平發展的事實，渲染「中國威脅」，公然挑動大國對抗，為曾犯下軍國主義侵略的日本「搞軍事鬆綁」，居心險惡。汪文斌又指，此政客還公然將台灣稱為國家，嚴重違反《中日聯合聲明》等四個政治文件的原則，嚴重違背日方迄今不將台灣視為國家的承諾。中方要求日方作明確澄清，確保不再發生此類情況。