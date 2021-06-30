  • 2021年6月30日 星期三
  • 31º
  • 76%
熱門： 啟翔苑山麗苑勁歌吳日言張名雅

日報新聞 > 國際

親伊朗民兵炸美駐敍基地拜登：不容伊朗擁核武

2021-06-30 列印
　　美國總統拜登周日晚下令空襲伊拉克及敍利亞邊境地區，摧毀三個親伊朗民兵組織目標設施後，獲伊朗支持的什葉派武裝份子翌日向美軍駐敍利亞東部代爾祖爾省一個軍事基地，發射逼擊炮及使用多管火箭系統報復，無人受傷。而拜登周一在白宮會晤到訪的以色列總統里夫林時表明，美國將不會容許伊朗擁有核武器。

　　美國周日晚在伊拉克與敍利亞對親伊朗武裝組織發動空襲，親伊朗的伊拉克武裝組織「人民動員」（Hashed al-Shaabi）說，這些空襲在與敍利亞交界的加伊姆地區造成四名戰士身亡。敍利亞國營媒體敍利亞新聞社（SANA）報道稱，有一名孩童喪生，另有至少三人受傷。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd