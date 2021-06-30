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畢加索名畫失竊九年後尋回

2021-06-30 列印
■《女人頭像》具有畢加索標誌性立體派風格，畢加索一九四九年將其贈送給雅典國家美術館。
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　　九年前在希臘失竊的二十世紀西班牙大師畢加索名畫《女人頭像》（Woman's Head）作，周一被尋回。荷蘭畫家蒙德里安（Piet Mondrian）一九○五年創作的風車名畫，也一併起回。當局已拘捕一名希臘男子調查。

　　希臘當局周二會召開記者會，交代詳情。報道指《女人頭像》及蒙德里安的風車作品是於周一在雅典市郊的一個山谷中被尋回，一名希臘男子其後被捕。



　　該兩幅名畫二○一二年一月九日在雅典國家美術館，連同十六世紀意大利畫家卡恰（Guglielmo Caccia）的一幅畫作，共三幅畫被剝離畫框盜走。

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