19歲貴族後代大呻住古堡不便

意大利一名擁有貴族後代身份的十九歲少女，近日就在TikTok分享她在家族古堡的生活，她大呻古堡生活並不如大家想像的美好，因意外爆紅。十九歲的盧朵薇卡（Ludovica Sannazzaro）與家人住在意大利西北比第蒙地區的桑納扎羅城堡。古堡有逾千年歷史，佔地約十萬方呎，有四十五個房間與十五個臥室，更坐擁一個面積達二十七萬方呎的花園。她表示由於古堡空間太大，WiFi永遠連不上；而雖然古堡面積大，但只有一名管家及一名園丁，很多事情需要親力親為。每次打掃清潔都要花費兩至三日，有時到廚房拿東西吃也要花很久的時間，穿越大半個古堡，「如果你想要甚麼，就必須走一趟馬拉松」。