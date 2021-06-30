夫婦拍孕照 「攝石馬仔」突搶鏡

法國前鋒基利安麥巴比急於攀上新世代球王位置，今屆歐洲國家盃鬧出不少是非，如擔任首席罰球劊子手和被基奧特批評親疏有別。高盧雄雞周一在十六強中立場跟瑞士法定時間打和3:3，加時仍難分高下，互射十二碼此子最後一輪宴客，連累國家隊負4:5出局，證明欲速則不達，賽後也公開致歉。 高盧雄雞今仗一度領先3:1，卻被瑞士末段逼和3:3，加時雙方皆未能增添比數，互射十二碼麥巴比最後一輪宴客，連累法國負4:5提早畢業。為求個人事業更上一層樓，這名二十二歲前鋒轉投皇家馬德里之心昭然若揭，歐國盃期間更傳出要求特權，力壓基沙文等前輩，優先主射罰球。 麥巴比攬責道歉 然而，麥巴比今屆四戰合共上陣三百九...

2021-06-30