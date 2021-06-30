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夫婦拍孕照 「攝石馬仔」突搶鏡

2021-06-30 列印
夫婦拍孕照 「攝石馬仔」突搶鏡
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　　美國一對夫婦近日在家中後園拍孕照時，就發生了搞笑一幕。據了解他們家所飼養的馬匹竟走到背後，露出浮誇笑容「攝鏡」！網民看完照片後，都紛紛留言「好有愛」、「我笑到流淚了」、「希望馬仔會與小朋友一同成長」。美媒報道，來自印第安納州Amanda Eckstein及其丈夫Phillip Werner，本月初在家中後園拍攝孕照，準備迎接第二胎。他們倆都是愛馬之人，家中飼養了數匹馬。這次「攝鏡」並笑容浮誇的馬匹為年齡十二歲的Buckshot。

　　據負責拍攝這輯照片的攝影師Kristen Zaffiro笑指，Buckshot不但懂得對鏡頭笑，亦會走到夫婦二人中間分開他們。





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