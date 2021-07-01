在加拿大西岸時間周一下午四時二十分，卑詩省列頓氣候站錄得攝氏四十九點五度，連續三日創下有紀錄以來新高。美國華盛頓州大城市西雅圖和俄勒岡州的波特蘭的氣溫也連續數天創新高，不過到周二稍為回落。熱浪轉入內陸，有二十二萬人口的斯波坎鎮預測周二氣溫升至攝氏四十三點三度。
加拿大錄264宗熱死人個案
在加拿大西岸時間周一下午四時二十分，卑詩省列頓氣候站錄得攝氏四十九點五度，連續三日創下有紀錄以來新高。美國華盛頓州大城市西雅圖和俄勒岡州的波特蘭的氣溫也連續數天創新高，不過到周二稍為回落。熱浪轉入內陸，有二十二萬人口的斯波坎鎮預測周二氣溫升至攝氏四十三點三度。
須申請記名「樂悠卡」 明年二月底生效 兩蚊車60歲搭得
香港人長壽，登「六」之後，行走自如，大有人在。政府去年公佈將長者兩元乘車優惠年齡，由六十五歲下調至六十歲，昨日公佈計劃詳情。六十至六十四歲人士由明年二月二十七日起乘搭多種交通工具，包括新納入計劃的紅色...
2021-07-01
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內蒙古現沙塵暴
中國近日出現極端天氣，除強暴雨造成的多地水災外，內蒙古更出現上百公尺的沙塵巨牆。當地的能見度一度不到五十公尺，市區街道上只能看到路過車輛的燈光在閃爍。內蒙古氣象台說明，由於強對流天氣，加上刮起十一級陣...
2021-07-01
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荷蘭批俄軍行動不負責任 俄軍機低飛掠過荷蘭戰艦
黑海局勢再起風雲。荷蘭國防部周二指責俄羅斯上周派出戰機，在黑海數次低飛掠過一艘荷蘭海軍軍艦，看來是進行「模擬攻擊」。荷蘭國防大臣斯豪滕批評，俄軍的行動「不負責任」。不過，俄羅斯國防部聲明強調，俄羅斯戰...
2021-07-01
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永泰26億奪粉嶺住宅地
政府銳意發展新界東北，於上周五截標的粉嶺粉錦公路住宅地於昨日開標，由永泰力壓其餘16個財團，以逾26億奪得，每呎樓面地價9208元，創新界東北區地皮紀錄，亦較市場估值上限高約21%。 地政總署公佈，上...
2021-07-01
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恒指半年累漲1596點 碧服飆六成藍籌居首
港股於上半年最後一個交易日高開低走，收跌166點，報28827點，錄得三連跌。大市「六絕月不絕」，全月僅跌323點，第二季累升449點，加上年初港股急升，令今年上半年恒指累漲1596點，當中以藍籌新貴...
2021-07-01
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神盾擊潰德國 修夫基破夢魘
英格蘭領隊修夫基周二歐洲國家盃十六強大戰變陣打三中堅，成功保持今屆清白身，再憑史達寧和哈利卡尼各建一功，主場2:0淘汰德國，完成個人九六年射失十二碼累國家隊被德軍淘汰的救贖。同時，正所謂爭標靠防守，德國名宿奇連士文等即大讚三獅有冠軍相。 修夫基今仗針對德國變陣三四三，防線依然穩健，門將比克福特有兩次關鍵撲救；三中堅基爾獲加、史東斯和當選最佳球員的哈利馬古尼共交出十一次解圍、八次攔截和十四次爭頂。進攻方面，史達寧和哈利卡尼把握英格蘭全場五次射門的其中兩次，各入一球領軍贏2:0。 英軍列奪冠大熱 今場勝仗對英軍意義深遠，如二千年歐國盃後，首次在大賽擊敗德國。尤其是修夫基，九六歐...
2021-07-01
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【女士更年期調理】 中醫藥按證診治，保健湯療及日常護理7大要點
更年期是指婦女從性成熟期逐漸進入老年期的過渡時期（包括絕經前期、絕經期及絕經後期），三分二的更年期婦女可出現一系列因性激素減少所致的症狀，稱為更年期綜合症。 絕經前後諸症以月經及自主神經功能紊亂為主...
2021-06-28
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冇港姐包袱 着熱褲擘髀跳鋼管舞 郭柏妍狂扭蛇腰任睇39吋長腿
為配合市場需求，TVB積極力捧年輕新女上位做「小花」，如去年港姐季軍，23歲郭柏妍（Rosita）唔止學歷高，外表清純，仲自爆係「A0」，深得唔少巴打歡心。所以Rosita仍未卸任，但去年已被調入劇組...
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好好過日子——生死如睡覺
朋友聊天，說起生死。 我說生死不由己，像睡覺。 出生身不由己，絕對被動，便像睡得沉沉的人被鬧鐘吵醒，不管願不願意，清不清醒，都得起牀。起牀就做人了，面對塵世，面對人生，都不是預知的，也不是你主動要的，但是因為你醒了，起牀了，就必須面對。生不可控，死也一樣。你想早睡，不是想幾時睡就睡得着，人盡可躺在牀上，但時間不到，睡魔未至，躺在牀上你也只能眼睜睜。這就像你想早死未必死得成，除非用些強制手段，自我了斷，就像睡不着吃安眠藥。有些嚴重失眠的，吃安眠藥也沒用，一夜輾轉反側，焦躁不堪，卻依然沒有睡意，活生生迎接第二天，若以生死相比，就是生不如死。還有一種，不捨得睡，想晚點才睡着，但這...
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頭號目標——蒜頭本色七一贈興
近期一再強調，踏入季尾倒數階段，鬥志屬選馬首要考慮因素，因為馬房一旦收爐，任馬匹實力如何超卓都是徒然。君不見像上日尾場的「順勢贏」，明明級數較一眾短途馬稍高，但居然接近跑包尾！相反，揀一些近期曾贏馬或...
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