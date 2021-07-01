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加拿大錄264宗熱死人個案

2021-07-01 列印
■熱浪近日侵襲北美，群眾各出奇招消暑。 美聯社
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　　熱浪近日侵襲北美，正從大平洋沿岸地區移向內陸。美加除了錄得歷史性高溫外，一些地區因電力系統負荷過重而停電，群眾的生活苦不堪言。加拿大多地共爆出大約二百六十四宗懷疑熱死人的個案。加拿大警方周二證實，單是在溫哥華地區，估計有三十四人懷疑熱死，據報大部份死者都是老人家。警方正對這些死亡個案進行調查，但酷熱天氣肯定是其一因素。而美國有線新聞網絡（CNN）其後報道，卑詩省自上周五起共有超過二百三十宗懷疑與酷熱天氣有關的死亡個案。

　　在加拿大西岸時間周一下午四時二十分，卑詩省列頓氣候站錄得攝氏四十九點五度，連續三日創下有紀錄以來新高。美國華盛頓州大城市西雅圖和俄勒岡州的波特蘭的氣溫也連續數天創新高，不過到周二稍為回落。熱浪轉入內陸，有二十二萬人口的斯波坎鎮預測周二氣溫升至攝氏四十三點三度。





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