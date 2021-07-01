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金正恩斥黨內高官抗疫失敗

2021-07-01 列印
■據聞金正恩「減肥」成功。
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　　北韓官方傳媒周三報道，最高領導人金正恩在執政勞動黨中央委員會擴大會議上，訓斥黨內一些高級幹部和政府官員對抗新冠肺炎疫情失敗，引發「嚴重事故」。當局沒有具體交代發生了甚麼事，但據悉有數名高級幹和官員被革職。

　　此外，金正恩的身形一直受外界關注，有報道指金正恩近日消瘦原因，是其親信懇請他進行「減肥」。



　　官方朝中社報道，北韓致力抗疫期間發生了一宗「嚴重事故」，促使金正恩撤換了數名高級官員。金正恩更指「任何人都無權袒護不憂國憂民、只保官位的幹部」。消息指出，被撤換的包括數名政治局成員、中央委員會書記和數個政府部門及機構的人員，但朝中社沒有詳細交代這些人事變動是否與防疫疏忽有直接關係。

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