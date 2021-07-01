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成都95後設計師 廢料製時尚手袋

2021-07-01 列印
成都95後設計師 廢料製時尚手袋
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　　時裝是全球第二大的污染行業。近年來海外時裝界，一直都開始用環保方式製作新產品以減少對地球的影響。內地近日一位「九五後」設計師以環保的方式，將廢舊物料改造成時尚手袋，因而受到不少年輕人追捧。

受年輕人歡迎



　　成都「九五後」設計師歐佳鵬製作手袋所用材料，都是他四處收集來的舊物料。據他表示：「有時會收集到服裝公司的一些樣品布，商場裏面可能他們門簾上有一些防水的布也會去收集，易拉寶（架）有些布料用得比較好」。他更指，由物料的收集、清洗、設計、裁剪再到製作，都是由他親手製造，製作一個環保手袋通常需要二至三天。歐佳鵬的作品受年輕人歡迎，他期望與企業合作，將環保理念的實用產品融入大眾日常生活。



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