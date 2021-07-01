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神舟12號三太空人 向黨送上「生日快樂」

2021-07-01 列印
神舟12號三太空人 向黨送上「生日快樂」
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　　中國共產黨建立一百年，不過內地將舉行一連串慶祝活動，連身在中國太空站內的三位太空人聶海勝、劉伯明及湯洪波，亦不忘為黨送上祝福。 根據中國著名社交媒體微博上流傳的影片可見，三位太空人一字排開，後面掛着國旗及黨旗，他們對鏡頭表示：「祝偉大的中國共產黨，生日快樂！」影片更有中英文字幕，令世界的朋友都可以同興。另外，當局更發佈他們在太空站工作的片段，可以看到三位在操作台前工作的身影，並在並各艙間穿梭，並調整各項工具。





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