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喬治王子穿西裝結領帶 觀看歐國盃英德大戰

2021-07-01 列印
喬治王子穿西裝結領帶 觀看歐國盃英德大戰
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　　英國皇位第二繼承人威廉王子周二偕同夫人凱特及七歲兒子喬治王子，進入倫敦溫布萊球場觀看歐洲國家盃十六強賽事，見證英格蘭國家隊報五十五年之仇，將德國淘汰出局，今次是喬治王子近一年來首次出席公眾活動。威廉王子及喬治王子兩父子，均穿著深藍色西裝及結上紅藍斜間領帶，一家三口坐在觀眾席上。英格蘭順利出線打入八強，全場興高采烈，他們都站起來並鼓掌歡呼。在比賽開始前唱國歌的環節，鏡頭更捕捉到喬治王子也一本正經跟着唱。



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