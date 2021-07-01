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馬斯克2340億投資衛星互聯網系統

2021-07-01 列印
馬斯克2340億投資衛星互聯網系統
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　　美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）周二宣佈，計劃總共投資三百億美元（二千三百四十億港元）發展雄心壯志的「Starlink」衛星互聯網系統。計劃發射和部署數以千計的低軌道衛星上太空，為位處偏遠和現時接駁能力差的地區提供高速互聯網服務。馬斯克周二以視像方式出席在西班牙巴塞隆拿舉行的流動通訊大會時發言稱，在「Starlink」計劃下，現時已經部署了超過一千五百枚衛星，預計本年八月可為世上任何一處地區提供互聯網連線服務，只有北極和南極除外。



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