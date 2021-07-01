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青海將建亞洲最大天文觀測基地

2021-07-01 列印
青海將建亞洲最大天文觀測基地
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　　內地當局準備在青海的冷湖建造世界級天文觀測基地，據報目前冷湖天文觀測基地已簽約落地天文望遠鏡項目共七個，其中四項已經於去年開工建設，本年即開始建設餘下的三項。當局指該處海拔高、四周空曠，是條件極佳的地點。中科院國家天文台首席研究員更表示，經三年數據積累發現，冷湖天文觀測基地所在的「賽什騰山視寧度中位值是零點七五角秒，這是世界一流天文台的水平。」據報，視寧度是指望遠鏡顯示圖像的清晰度，取決於大氣湍流的影響。





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