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歐盟擬2027前立法 逐步淘汰籠養兔鴨鵝

2021-07-02 列印
歐盟擬2027前立法 逐步淘汰籠養兔鴨鵝
歐盟擬2027前立法 逐步淘汰籠養兔鴨鵝
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　　近年動物權益被受各國關注，而「結束籠養時代歐洲公民倡議」（ECI）近日成功收集一百四十萬個簽名及歐洲議會的支持，就「籠養動物」作出請願。歐盟承諾，將在二○二三年提出新法案，並於二○二七年前逐步廢除籠養母雞、母豬、犢牛、兔、鴨、鵝等動物。據發起ECI的「歐盟世界農業同情」（Compassion in World Farming EU）組織報告指「歐洲每年超過三億隻養殖動物在籠內度過牠們一生或是大半輩子的時間」。

　　歐洲議會指，對飼養方式存在「嚴重擔憂」，有些動物甚至無法站立、伸展或轉身。農業專員則指「沒有高動物福利標準，就不可能存在永續的糧食系統」。籠養蛋雞、母豬和小牛的做法本身已受歐盟規管，當中歐盟要求農場要以提供更多活動空間的「富集型雞籠」飼養蛋雞，而非層架式的「格子籠」，不過，動物福利調查員曾發現，多國農場無視相關措施。





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